Blikkendirecteur Thijs Brosens schenkt 1.000 euro aan Stichting De Kleine Strijders

Thijs Brosens noemt zichzelf de blikkendirecteur en dat is hij eigenlijk ook wel een beetje. In het najaar van 2021 deed hij via onze krant de eerste keer zijn verhaal en de oproep om blikjes naar hem te brengen. Hij plet ze dan en samen met zijn vader Jan brengt hij ze daarna naar een handelaar in metalen. Het geld dat ze krijgen schenken ze dan aan goede doelen. “We krijgen vanuit heel Vlaanderen blikken”, vertelt vader Jan. “Nu zijn ze heel hard bezig in Weelde en Ravels met het verzamelen, maar er zijn er al gekomen uit Hasselt, Sint-Nilkaas, Mol en noem maar op. Sinds dat we er echt mee begonnen zijn, moeten we toch al bijna 700.000 blikjes geplet hebben. Sinds kort hebben we daar een echte machine voor. Die had Thijs zelf gevonden op het internet en die hebben we dan nagemaakt. Met de machine worden de blikjes geplet in blokken van een drie tot vier kilogram. Dat is net iets gemakkelijker om te vervoeren”, lacht vader Jan.