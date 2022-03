Betontrappen Tom Hermans naarstig op zoek naar personeel: “We zijn volop aan het groeien, maar vacatures geraken niet ingevuld”

HoogstratenBetontrappen Tom Hermans groeide de voorbije jaren uit van een eenmanszaak tot een bedrijf met tien werknemers. Recent namen ze hun intrek in een gloednieuw gebouw op de KMO-zone De Kluis. De agenda zit aardig vol en om de groei te kunnen blijven volhouden en vooral te kunnen blijven vernieuwen, is Tom ook naarstig op zoek naar extra personeel maar dat laatste is moeilijk. “Ik hoop dat ik nog personeel kan vinden, want uiteindelijk zet het toch een beetje een rem op de groei”, zegt Tom.

Tom Hermans stapte in 2010 in het bedrijf van zijn stiefvader om enkele jaren later het bedrijf volledig over te nemen. Waar het in 2015 nog een eenmanszaak was, is het ondertussen een bedrijf met een tiental werknemers. “In het begin lag de focus vooral op de betontrappen, maar gaandeweg is dat toch uitgebreid naar ‘architectuurbeton’. Opnieuw voor trappen, maar net zo goed keukenbladen, sierhaarden, portalen, balies of andere interieurstukken. Dat begint ook meer en meer in trek te geraken. We doen als bedrijf dus inderdaad meer dan enkel trappen maken”, lacht de zaakvoerder. “We merken ook dat meer een meer interieurarchitecten voor betonstukken kiezen.” Ondertussen hebben Tom en zijn vrouw Sandra de nieuwbouw in gebruik genomen op de Kluis. Een knap gebouw met een showroom als eyecatcher. “Die wilde ik absoluut hebben om mensen iets te kunnen laten zien”, vertelt Tom. “Nu kan je de klant laten zien wat je als bedrijf kan.”

Volledig scherm Betontrappen Tom Hermans. © RV / Facebookpagina Betontrappen Tom Hermans

Glasvezelbeton

De productie van andere interieurstukken nam nog een grotere vlucht in 2019 toen Tom Hermans startte met het gebruik van glasvezelversterkt beton. Beton zonder ijzerbewapening wat het gewicht van het beton lichter maakt en zelfs veel minder kans op scheuren geeft. Het is ook minder poreus. “Het voordeel is dat wij het beton ook nog eens voorzien van een speciale coating wat het ideaal maakt als tafel- of keukenblad”, zegt Tom Hermans. “Je kan er iets op morsen en dat zal er niet indringen. Bij andere beton is dat wel het geval en krijg je vlekken. We willen met ons glasvezelbeton meer naar buiten komen en proberen samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld keukenbouwers.” Tom Hermans is ook al lang niet meer alleen actief ‘onder de kerktoren’. We zitten zowat in de hele Benelux. Nu zijn we aan het werk in Den Haag en Rotterdam, later volgt nog Eindhoven en de Ardennen. Wat ons uniek maakt is dat wij de trappen op de werf zelf maken. Bij ons géén prefabmateriaal en we maken de trap ook pas wanneer tijdens de afwerkingsfase van het gebouw. Dat zorgt voor een veel hogere afwerkingsgraad en het feit dat je trap ook altijd zal passen.”

SOS personeel

Maar om nog meer die kaart van het glasvezelbeton te trekken en de groei van het bedrijf te kunnen verderzetten, is er extra werkvolk nodig. En niet alleen daarom. De huidige agenda zit ook al vol tot na de zomer. “We werken met acht gasten in de productie en daarnaast Sandra en ik die de administratie doen zoals het plannen en opvolgen van de werken, afspraken met klanten, offertes maken. Eigenlijk hebben we nog zeker twee extra mensen nodig en hebben we continu een vacature openstaan. Stagairs vinden is ook niet gemakkelijk, maar zij zijn ook meer dan welkom om ervaring te komen opdoen. Het is echt een moeilijke zoektocht ondanks dat we altijd vermelden dat er geen ervaring vereist is, je een interne opleiding krijgt, een héél deftig loon en een camionette van de zaak. Het zijn soms lange dagen, maar dat is natuurlijk eigen aan de bouw. Ik hoop dat ik nog personeel kan vinden, want uiteindelijk zet het toch een beetje een rem op de groei. Wat ademruimte om nieuwe dingen te doen, zou deugd doen.”

Meer over het bedrijf vind je hier.