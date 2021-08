Beginnende windhoos gespot in Loenhout: funnel ‘verdwijnt’ gelukkig net op tijd voor hij grond raakt

“Een ‘funnel’ is een fenomeen dat kan uitgroeien tot een windhoos”, klinkt het bij Weerstation Zoersel & Omstreken. “We kregen dinsdagavond verschillende meldingen. Het is momenteel erg onstabiel waardoor felle buien zich makkelijk kunnen vormen en deze fenomenen laat ontstaan. We kregen gelukkig de melding dat het uiteindelijk geen echte windhoos is geworden, want die zou toch wel wat schade kunnen aanrichten. Funnels komen op zich vaak voor, maar meestal verdwijnen ze weer op vrij grote hoogte. Deze leek echt al wel diep gezakt te zijn, maar is uiteindelijk toch verdwenen.”