BC De Tjoepentrekkers gaan op zoek naar ‘Beste Hobbybrouwerij van de Noorderkempen’: “Een eretitel én de wisselbeker Pol Ale zijn uw aandeel!”

Bierclub De Tjoepentrekkers is ondertussen al aan zijn achtste jaargang toe. Het was Pol Hermans – ook wel gekend van de Schelderbrouwerij en nu Het Nest – die samen met Tom Gabriëls (ex-kroegbaas van De Rijkswacht) de club boven de doopvond hield. Donderdagavond besloot Pol Hermans de fakkel over te dragen. “Maar dat konden we natuurlijk niet zomaar laten gebeuren”, lacht Tom Gabriëls. “Daarom besloten we de wisselbeker Pol Ale (bierkenners snappen de woordspeling, red) uit te vinden. Die hadden we nodig omdat we als bierclub in 2023 een nieuw kampioenschap in het leven roepen.”

Hobbybrouwer

The Beer Steward

BC De Tjoepentrekkers komt elke donderdagavond samen in café De Rijkswacht in Hoogstraten en nodigt dan meestal een brouwer uit om enkele van zijn bieren voor te stellen. Maar deze keer was die eer weggelegd voor Leander Vertenten, beter gekend als The Beer Steward. Via zijn instagrampagina probeert hij de craftbierbrouwerijen te promoten en de bieren op blik. Als leerkracht horeca en af en toe medewerker bij Zout Erover past dat wel in het plaatje. Hij had enkele pareltjes bij zoals de Midnight Macchiato Bourbon BA van de Etse brouwerij Pühaste Brewery, een klepper van 15 procent, of SORBET van het Tjechische Siebeeria, een smaakvol bier van amper 3,9 procent. Maar hij had ook zijn eigen bier Emmer bij. “Toen mijn vriendin en ik trouwde, wilden we iets speciaal”, lacht Leander. “De uitdaging was om iets te doen met natuurwijn en bier. Zo gebruikte ik onder meer twee hoppen die echt wijnaroma’s afgeven. Ik heb het laten brouwen bij Gistgeest en zat er vanaf de eerste keer ‘boenk’ op. Het is een perfect aperobier van 4 procent. We zitten ondertussen al in verschillende échte biercafés in Antwerpen en een wijnbar komt er ook nog aan. De ultieme droom is natuurlijk op de kaart van sterrenzaken belanden (lacht).”