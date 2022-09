AZ Turnhout opent dialysecentrum in hartje Hoogstraten: “Dit zal heel wat nierpatiënten veel tijd besparen”

HoogstratenVrijdag 2 september heeft AZ Turnhout een dialysecentrum geopend in ‘t Gastenhuys op zorgcampus Stede Akkers. In dit nieuwe centrum kunnen patiënten met eindstadium nierfalen uit stad Hoogstraten en buurgemeenten eindelijk veel dichter bij huis behandeld worden. En dat is geen overbodige luxe, want een dialysebehandeling duurt telkens 4 uur en moet drie keer per week plaatsvinden. “Tel daar nog eens een lange verplaatsing bij en je bent enorm veel tijd kwijt”, zegt nierspecialist dr. Hylke de Jonge van het AZ Turnhout.

Zo’n 1 op 1.500 Belgen heeft nood aan een nierfunctievervangende therapie. En dat aandeel zal alleen maar toenemen omdat we steeds langer leven, terwijl onze nieren het op hoge leeftijd sneller begeven. Een nierdialyse kan dan een oplossing bieden. “Dialyse is een vorm van niervervangende therapie voor patiënten waarvan de eigen nieren om de één of andere reden falen”, vertelt nefroloog Hylke de Jonge van het AZ Turnhout. “Als je nieren niet goed werken, worden afvalstoffen onvoldoende uitgescheiden en ontstaan er problemen met de zout- en vochthuishouding van je lichaam. Bij nierfalen is de werking van de nieren zo ernstig beperkt dat de nierfunctie moet worden overgenomen om te voorkomen dat afvalstoffen en vocht opstapelen waardoor je jezelf als het ware begint te vergiftigen.”

Quote Drie keer per week 4 uur aan de dialyse hangen, dat valt toch echt niet te onderschat­ten. Je sociale leven gaat daar erg onder lijden Jan Adriaensen

“De meest gebruikte vorm van dialyse is hemodialyse. Dat is ook wat we in Hoogstraten zullen doen”, vervolgt dr. de Jonge. “Tijdens de dialyse wordt het bloed van de patiënt gezuiverd en het teveel aan vocht verwijderd met behulp van een kunstnier in een machine. Vervolgens krijgen de patiënten hun gezuiverd bloed terug. Onze patiënten moeten meestal 3 keer in de week naar dialyse komen. Een sessie duurt gemiddeld 4 uur. Daarom is een centrum dichterbij huis een grote meerwaarde voor de mensen uit regio Hoogstraten.” De locatie in Hoogstraten is overigens al het vijfde dialysecentrum van AZ Turnhout.

Zware behandeling

“We hebben acht bedden in ons dialysecentrum in Hoogstraten”, vertelt hoofdverpleegkundige Bert Van Heupen. “Elke shift kunnen er dus acht patiënten aan de dialyse. We openen het centrum in eerste instantie drie halve dagen per week op maandag, woensdag en vrijdag. Als er daarna genoeg patiënten zijn - en natuurlijk ook voldoende personeel - gaan we in een volgende fase voor twee shifts, zodat we wekelijks zestien mensen kunnen behandelen in Hoogstraten. Let wel: in dit centrum kunnen we alleen mensen met een laag zorgprofiel ontvangen. Patiënten met een complex ziektebeeld zullen nog steeds behandeld worden in het ziekenhuis”, zegt hij. “We zijn trouwens nog op zoek naar nieuwe collega’s. Verpleegkundigen die interesse hebben in dialyse mogen dus zeker bij ons solliciteren”, knipoogt Bert.

Volledig scherm Het nieuw dialysecentrum van AZ Turnhout in Hoogstraten werd voorgesteld in het bijzijn van nierpatiënt Jan Adriaensen (links) en burgemeester Marc Van Aperen (rechts). © Liese Demeulenaere

Een dialysebehandeling is dan ook erg zwaar voor de patiënt. Een goede ondersteuning is dus noodzakelijk. “Ik doe dat nu al 5 jaar. In het begin was dat moeilijk, het besef dat ik zonder deze behandeling er heel snel niet meer zou zijn. Het zijn de verpleegkundigen en de dokters die mij toen hebben opgevangen en mij door die moeilijke periode hebben gesleurd. Ik heb echt een enorme waardering gekregen voor hen. Zij zijn praktisch een tweede familie geworden”, vertelt nierpatiënt Jan Adriaensen (58). “Drie keer per week 4 uur aan de dialyse hangen, dat valt toch echt niet te onderschatten. 4 uur is lang, hoor”, lacht hij. “Je sociale leven gaat daar erg onder lijden. Bovendien mag je als patiënt met nierfalen ook niet veel drinken en moet je een ander dieet volgen. Mijn vriendenkring is de voorbije jaren daardoor erg klein geworden. Daarom is het goed dat er nu een dialysecentrum dichtbij huis is. Zo verliezen mijn medepatiënten en ik veel minder tijd aan onze behandeling.”

Consultaties

De komst van het dialysecentrum betekent voor de site Stede Akkers overigens een nieuw aspect in het zorgaanbod. Zo vind je er onder meer de sociale dienst, Kind en Gezin, Huis van het Kind en geestelijke gezondheidszorg. Nu komt daar dus ook medische zorg bij. “Het is de bekroning van ons zorgaanbod hier”, meent burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “En het sluit aan bij onze nieuwe slogan ‘Hoogstraten Hoogst Hartelijk’ en de identiteit die we daarmee willen accentueren. Het centrum is immers niet alleen voor de inwoners van Hoogstraten, maar ook voor onze buurgemeenten. We ontvangen ze hier met open armen.”

Volledig scherm Het nieuwe dialysecentrum van AZ Turnhout in Hoogstraten © Liese Demeulenaere

Binnenkort kunnen zij er overigens niet alleen terecht voor een dialysebehandeling, maar ook voor consultaties bij enkele medische specialisten. “Aan het dialysecentrum zijn ook een aantal consultatieruimten gekoppeld. Artsen van andere disciplines, zoals gynaecologie, cardiologie en neurochirurgie, kunnen daar in de toekomst ook raadpleging houden”, zegt Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder van AZ Turnhout. Zie het als een soort satellietservice van AZ Turnhout, maar dan in Hoogstraten. Zo kunnen de inwoners van en rond Hoogstraten over enkele maanden voor bepaalde zaken vlakbij huis terecht bij een medisch specialist.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.