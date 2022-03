Auto knalt in zijflank pick-up, één persoon lichtgewond

voetbal tweede nationale B Jelle De Schoenmae­ker en City Pirates geven leider Hoogstra­ten de zege cadeau (0-2): “Niet erger maken dan het is”

City Pirates moest in het spel niet onderdoen voor Hoogstraten, maar de thuisploeg gaf de leider de punten wel cadeau. Na twee misverstanden in de defensie toonden eerst ex-piraat Fall en daarna ook Kuijlaars zich genadeloos oog in oog met een kansloze doelman Jelle De Schoenmaeker, 0-2 was de eindstand. Een bittere pil voor de 22-jarige goalie die voor de derde keer tussen de palen stond dit seizoen als vervanger van de geblesseerde Verbist.

13 maart