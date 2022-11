Auto & Truck Service VDC blaast 45 kaarsjes uit en zet de deuren open

Het was de vader van Jelle Van De Cloot die in 1977 startte met de zaak met daaraan ook een takeldienst verbonden. Ondertussen zijn het twee afzonderlijke bedrijven en verhuisde Jelle’s broer naar de nieuwe industriezone in Sint-Lenaarts. Jelle besloot twee jaar geleden om op De Kluis een nieuwbouw op te trekken. “We zochten iets dat voor ons zelf was en een verhuis was ook nodig om te kunnen groeien”, vertelt Jelle. “En dat hebben we ook gedaan. Door de verhuis zijn er misschien wel enkele klanten van verderaf weggevallen, maar we hebben er ook veel meer nieuwe in de plaats gekregen. Het heeft ons dus zeker geen windeieren gelegd. Ondertussen werken we met elf mensen, maar goede mekaniekers zijn nog altijd welkom.”