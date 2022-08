Antilliaanse Feesten voor het eerst drie dagen: “Het belooft letterlijk en figuurlijk een zwoele editie te worden”

MinderhoutDe voorbije twee jaar bleef het angstvallig stil aan de Blauwbossen, maar vanaf donderdag worden opnieuw duizenden festivalgangers verwacht voor de jaarlijkse hoogmis van de Caraïbische muziek, de Antilliaanse Feesten. Voor het eerst drie dagen , een unicum in de geschiedenis van het festival dat bijna toe is aan de 40ste editie. En het belooft letterlijk en figuurlijke een zwoele editie te worden. “Eindelijk kunnen we weer volop genieten”, zegt Freya Verschueren. Er worden zeker zo'n 30.000 muziekliefhebbers verwacht.

De Antilliaanse Feesten in Minderhout. Een festival dat ooit begon in de tuin van jeugdhuis Cahier de Brouillon met een handvol muziekliefhebbers, maar uiteindelijk uitgroeide tot hét festival van de Caraïbische muziek in de Lage Landen. Jaarlijks komen meer dan 30.000 muziekliefhebbers vanuit letterlijk de hele wereld maar natuurlijk vooral Nederland en België afgezakt naar de Blauwbossen. Na twee afgelaste edities zijn ze er in elk geval klaar voor. “Eindelijk is het bijna zover en deze keer echt”, lacht Freya Verschueren van de organisatie van de Antilliaanse Feesten. “En met deze temperaturen wordt het nog eens echt een zwoele editie. We hebben hier zo naar uitgekeken. We waren allemaal zelfs weer een beetje zenuwachtig net alsof het de eerste keer was. We voelen bij iedereen de drang om er een geweldige editie van te maken. Niet alleen bij ons en onze fantastische medewerkers, maar ook bij onze festivalgangers.”

Spiegeltent

Voor de eerste keer zal het festival ook drie dagen doorgaan in plaats van twee. Het traditionele feestje op de camping en dag voor de start van het festival, wordt nu de échte start. “Het zal misschien een kleine aanpassing zijn voor onze campinggasten, maar uiteindelijk is het maar een paar meter verder en moeten ze nu echt op het festivalterrein zijn”, knipoogt Freya. “Maar het gevoel zal helemaal hetzelfde blijven. We doen ook een oproep aan héél Hoogstraten: kom die avond gerust eens proeven van de unieke sfeer op onze Antilliaanse Feesten.” De optredens donderdagavond zijn wel alleen op de Jokerstage. Pas vanaf vrijdag zijn er ook optredens op de mainstage en de spiegeltent.

Wanneer we rondlopen op het festivalterrein, nemen we een kijkje in de prachtige spiegeltent van de familie Klessens. Dirk Vanhaute en Carla Haest zijn er bezig met de binneninrichting. Dat is iets wat Cahier de Brouillon al jaren voor zijn rekening neemt. “We zijn het blijkbaar nog niet verleerd”, lachen Dirk en Carla. “We zijn toch met een team van een veertigtal mensen. Dit jaar krijgen sluit ook een deel van de jonge garde aan om te kijken wat het allemaal inhoudt. We hopen toch dat er zo wat vers bloed zich aandient (lacht).”

Hitteplan

Het belooft letterlijk en figuurlijk een zwoele editie te worden. “Wij hebben natuurlijk het voordeel dat we een avond- en nachtfestival zijn”, vertelt Freya Verschueren. “Onze optredens starten pas als de grootste hitte meestal al voorbij is. Voor onze kampeerders, die natuurlijk wel al vroeg in de hitte zitten, voorzien we extra buitendouches en drinkwatervoorzieningen. Ook zonnecrème zullen we voorzien. We gaan ook preventief sproeien zodat het niet de droog wordt op het terrein.”

