Antilliaanse Feesten starten met gezellig zwoel feestje

Hoogstraten Mesthoop vat vuur in weide

Zaterdagmiddag moest de brandweer rond 12.30 uur massaal uitrukken voor een grote weidebrand aan de Meerleseweg in Meer. De oorzaak van de brand was een mesthoop die vuur had gevat. Even werd gevreesd dat het vuur zo overslaan naar een nabijgelegen stal, maar dat kon de brandweer gelukkig voorkomen. Wel brandde er een groot stuk weiland af. Rond 13.20 uur was de brand onder controle.

7 augustus