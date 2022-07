Ambulancier Sieben Sterkens (26) heropent café De Posthoorn in Meerle: “Ik kwam hier vroeger zelf vaak”

MeerleSieben Sterkers (26) laat weer bier vloeien door de tapkranen van café De Posthoorn in het centrum van Meerle. De voorbije maanden namen Sieben en zijn familie de kroeg volledig onder handen. Er kwam een nieuwe toog, een nieuw vloer en de oude houten vloer werd voor de lambrisering gebruikt. “Ik heb graag dat het leeft in het dorp en deze kroeg is het ideale dorpscafé”, zegt Sieben enthousiast.

Sieben Sterkens was ambulancier in de regio van Hulshout en Herentals. Een job die hij met passie deed. “Maar anderzijds zocht ik toch ook iets dichter bij huis”, zegt Sieben. “Ik ben zelf van Meerle en toen het café vrij kwam, zijn we beginnen brainstormen en gaan praten met eigenaar Brouwerij Cassimon. Het was redelijk snel beklonken. Ik ben echt blij, want ik ben wel iemand die houdt van leven in het dorp. Buiten café Buurman & Buurman was hier niets meer en nu komt daar eindelijk weer verandering in (lacht). Dat ik hier zelf vroeger ook veel kwam, maakt het nog leuker natuurlijk. Je kent zowat iedereen en Meerle heeft een bruisend verenigingsleven. Het was niet echt een droom, maar het kwam spontaan op en is beginnen groeien. Zelf heb ik geen ervaring, maar een van mijn broers wel en die zal regelmatig komen helpen.”

Volledig scherm Sieben Sterkens heropent café De Posthoorn in Meerle en wil er weer een echte dorpskroeg van maken. © Toon Verheijen

Gestript

Sieben en zijn familie namen het café het voorbije jaar grondig onder handen. Binnenin werd zowat alles gestript. “Alles hebben we uitgebroken”, lacht Sieben. “De oude houten vloer hebben we gebruikt om de lambrisering te maken. Voor de nieuwe vloer kozen we bewust voor een tegelvloer met een oud motief. DE toog en de koeling is ook volledig nieuw en we hebben ook een klein keukentje gemaakt. Tegen een van de muren hebben we allemaal oude foto’s van Meerle gehangen. Aan de toiletdeuren heb ik foto’s van mijn grootouders gehangen (lacht). Zij wonen trouwens aan de overkant van het café. We willen er een echt dorpscafé van maken waar ook wandelaars en fietsers welkom zijn.”

Volledig scherm Sieben Sterkens heropent café De Posthoorn in Meerle en wil er weer een echte dorpskroeg van maken. © Toon Verheijen

Bierkaart

Het café is eigendom van Brouwerij Cassimon en daardoor kan Sieben een mooie en niet aan een echte brouwer gebonden bierkaart samenstellen. “We hebben een veertigtal bieren op de kaart staan en elke maand een bier van de maand op de tap”, vertelt Sieben. “Deze maand is dat Dirty Talk, een IPA. We gaan elke dag - behalve maandag - open van 10 ongeveer middernacht in de week en tot ongeveer 3 uur in het weekend. Klanten kunnen ook de traditionele caféhapjes bestellen. Tijdens het openingsweekend maken de klanten kans op een biermand en ik nodig iedereen ook uit om tips te geven over wat we nog kunnen veranderen in het café.”

Volledig scherm Sieben Sterkens heropent café De Posthoorn in Meerle en wil er weer een echte dorpskroeg van maken. © Toon Verheijen

