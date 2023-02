Als aapje Goapke ontwaakt, is het carnaval

RIJSBERGEN - Aapje Goapke verkeert vrijdagmiddag nog in een diepe slaap, als de ruim 400 kinderen van basisschool Sint Bavo zich om hem heen verzamelen op het P.H. Kuijpersplein. Prins Jan-Knillis I van de Aopelaanders roept de kinderen vooral heel veel lawaai te maken, want Goapke moet wakker worden.

Een oorverdovend gegil volgt, waarop Goapke inderdaad ontwaakt. ,,Huh, wat? Ik zie allemaal kindertjes. Welke tijd van het jaar is het?”, vraagt hij zich slaperig af. Het is carnaval, natuurlijk. ,,Dan is het dus tijd om te hossen en te springen!”, roept Goapke. In massale polonaise schieten de kinderen vervolgens euforisch het Koutershof in, onder begeleiding van hofkapel Aop Normaol. Daarmee is het feest officieel begonnen.

Kort voor de officiële opening, zijn alle kinderen onder aanvoering van de Raad van Elf van basisschool Sint Bavo naar de overkant van de Sint Bavostraat gegaan, met een korte verkeersopstopping tot gevolg.

’t Aopelaand heeft sinds drie jaar een Kinderraad, altijd afkomstig van groep 6. Het takenpakket van de Kinderraad is volgens Wendy van Gils, die de raad begeleidt, ieder jaar ietsjes anders. ,,Het is nog zoeken, maar de kinderen maken nu wel volledig onderdeel uit van het carnaval. Dit jaar houden we de maandag vrij, want de dagen zaten bomvol en we merkten wel dat er ook een rustmoment nodig was.”

Prins Mike en Prinses Alicia glunderen van oor tot oor. ,,We hebben het dit hele weekend superdruk. We slapen en eten thuis, de rest is het alleen maar feesten. Je voelt jezelf echt stralen tussen al die mensen”, glundert Alicia. ,,Iedereen wil een box of een highfive”, voegt Mike eraan toe. Het gehele weekend verzorgen zij optredens en bezoekjes. Aan de kerk, tot aan het verzorgingshuis. Want het Rijsbergs carnaval is voor iedereen.

