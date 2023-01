Al 240 gezinnen in armoede komen langs bij 't Ver-Zet-je: “In 2022 voor 450.000 euro aan voedsel verdeeld”

HoogstratenHet aantal ingeschreven families bij welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je in Hoogstraten is in 2022 met maar liefst 40 procent gestegen ten opzichte van 2021. Een stijging die deels te wijten is aan de oorlog in Oekraïne, maar de inflatie en de energieprijzen hebben ook meer dan hun aandeel. De verdeling via de ‘foodshop’ steeg dit jaar naar maar liefst 80 ton met een winkelwaarde van 450.000 euro. “Ook 2023 zal nog verstrekkende gevolgen hebben”, zegt Frederik Pollet.

Eind 2021 waren er 170 gezinnen ingeschreven bij ’t Ver-Zet-je. Voor eind 2022 stond die teller op maar liefst 240 gezinnen. De energiecrisis, de inflatie en Oekraïne laten zich dus pijnlijk voelen in een versnelde inschrijving van MIA’s (mensen in armoede). “Per opening van onze ruimte De Nieuwe Feftig verwelkomen we zo’n 80 tot 95 gezinnen ten opzichte van 60 tot hooguit 70 in 2021”, zegt Frederik Pollet. “Veel van hen komen elke woensdag en zaterdag, maar anderen komen ook maar één keer per week of zelfs minder. De 240 gezinnen die nu zijn aangesloten, tellen alles samen 550 gezinsleden.”

Vlottere werking

Het voorbije jaar is het onthaal en ook de werking van de ontmoetingsruimte verder op punt gesteld door onder meer de nieuwe bestuursleden Chris en Maggy. “Door een ticketsysteem met volgnummers moeten onze bezoekers aan de foodshop niet meer buiten bij weer en ontij in de rij wachten maar wordt hun volgnummer op een scherm geafficheerd in de Nieuwe Feftig zodat zij tijdens de wachttijd lekker warm hun beurt kunnen afwachten bij een koffie”, zegt Pollet. “Dat maakt het toch weer een beetje aangenamer.”

Volledig scherm Frederik Pollet samen met twee vrijwilligers van 't-Ver-Zet-je in Hoogstraten. © Toon Verheijen

80 ton

In 2022 verdeelde de vrijwilligers van ’t Ver-Zet-je niet minder dan 80 ton voedsel onder hun MIA’s. Dat komt neer op fruit en groenten, verse soep, droge voeding, brood, diepvries- en verse producten ter waarde van maar liefst 450.000 euro. “Voor ruim 95% gaat het over voedseloverschotten die ons gratis ter beschikking worden gesteld door diverse lokale supermarkten, eventorganisatoren, Coöperatie Hoogstraten, producenten, tuinbouwers en importeurs. Sedert begin 2022 kunnen we op een maandelijkse aanvoer via Voedselbanken rekenen. Vanaf 2023 komen daar ook goederen van FEAD (Europa) bij. Maar we gebruiken ook sponsorgelden om bijvoorbeeld verzorgingsproducten aan te kopen via Goods to Give (20 procent van de winkelprijs, red), 9.000 liter melk per jaar, 50.000 eieren bij de Bouwhoeve, 2.500 kilogram appels in Minderhout en 2.500 kilogram wortelen en ajuinen. Dankzij het gebruik van drie supermarktdiepvriezers, een koelkoffer en twee grote koelcellen kunnen wij het groeiend aanbod van diepvries- en verse producten perfect aan. Dankzij de steun van de Warmste Week actie 2022, Engie en KBS vervangen wij 2 stokoude diepvriezers door gloednieuwe, energiezuinige exemplaren, te samen met de aanschaf van een grote koelkoffer.”

Twee ton

Maar ook non-food neemt een steeds grotere plaats in. Via de kledingwinkel wordt tegen een héél zachte prijs kleding en andere spullen aangeboden. “Een steeds groter aantal inwoners uit Hoogstraten en omstreken vindt voor hun overtollige kledij de weg naar onze kledingshop”, zegt Pollet. “Per maand gaat het om maar liefst bijna twee ton die door een enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van Rita en Phidelia gesorteerd wordt. In december zijn er 128 bananendozen vol winterkleding vetrokken naar Oekraïne. In de kledingshop wordt ook volop aandacht besteed aan hygiënische producten voor vrouwen. Momenteel doen maandelijks zowat 50 vrouwen en meisjes beroep op dit initiatief dat gesponsord wordt door Rotary Hoogstraten en geïnitieerd door Stokpaardje VZW. Dankzij FEAD (Europa) kunnen wij sinds midden 2022 ook beschikken over gratis maandverbanden.”

Vrijwilligers

‘t-Ver-Zet-je probeert met de MIA’s ook andere activiteiten te doen om hen meer buiten te brengen. “Zo hebben we dankzij vrijkaarten een bezoek kunnen brengen aan Chill Mill en de Antilliaanse Feesten”, zegt Pollet. “Dankzij Rotaract Hoogstraten konden we een Sinterklaasfeest organiseren en met hulp van VTI Spijker, Buurtwerk Hoogstraten en De Toevlucht ook een mooi kerstfeest.” Frederik Pollet weet als geen ander dat de werking van ’t Ver-Zet-je alleen maar kan draaien dankzij de steun van een grote groep vrijwilligers. “Onze vrijwilligerslijst is ondertussen zowat 50 regels lang”, zegt hij. “Maandelijks komen zich nieuwe kandidaten aanmelden. Ook steeds meer hogeschoolstudenten vullen hun stage-opdracht in onder de vorm van vrijwilligerswerk bij ons.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.