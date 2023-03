Afstraffing NAC niet zonder gevolgen: ‘We zullen met een aantal andere namen starten’

Independer Huurder of verhuurder: wie is aansprake­lijk voor welke schade? En hoe kies je de juiste franchise?

In het Vlaamse en het Waalse Gewest is de brandverzekering ‘huurdersaansprakelijkheid’ wettelijk verplicht. Maar waarom heb je ze nodig als huurder? En wat zegt de wet over de plichten van de verhuurder? Independer.be licht toe.