Afgiftepunt Voedselbank in Zundert na paar maanden al geschrapt, pakketten weer ophalen in Etten-Leur

ZUNDERT - Het leek zo mooi, klanten van de Voedselbank die in de gemeente Zundert wonen, hoefden niet meer naar Etten-Leur voor hun pakket. Maar een paar maanden na de introductie van het uitgiftepunt in het dorp, gaat-ie alweer dicht.

Zorgorganisatie Surplus heeft een paar maanden lang de pakketten van de Voedselbank in Zundert uitgedeeld. Reden dat het nieuwe uitgiftepunt nu sluit, is dat er niet genoeg koelruimte beschikbaar is om de pakketten van Etten-Leur naar Zundert te rijden. ,,We hebben geen koelbus, zoals sommige andere voedselbanken”, vertelt Thomas Chaulet, voorzitter van Voedselbank Etten-Leur.

In Etten-Leur werden de pakketten in koelboxen gezet. Maar die passen niet allemaal in de bus. De afgelopen maanden zijn meer gezinnen gebruik gaan maken van de Voedselbank. ,,We zijn in een jaar van 87 naar 155 gezinnen gegroeid” zegt Chaulet. Er moeten dus meer pakketten vervoerd worden dan in november toen het uitgiftepunt in Zundert opende.

Te weinig ruimte in Etten-Leur

Een ander probleem is de ruimte in Etten-Leur zelf, daar heeft de Voedselbank een groot ruimtetekort. De voedselpakketten worden daar samengesteld. ,,Je had het rond de kerstdagen moeten zien hier, toen kon je hier je kont niet keren.”

Brood (wit of bruin?) of vlees wordt pas aan de balie voor de klanten in de kratten gestopt. Maar in de pakketten voor Zundert zit dat er al in. ,,Het liefst zouden we een hoekje maken waar we de pakketten voor Zundert inpakken”, zegt voorzitter Chaulet. ,,Maar daarvoor hebben we de ruimte niet.”

,,We hebben genoeg eten, genoeg vrijwilligers. Ons knelpunt is de huisvesting.” Daarover is de Voedselbank met de gemeente Etten-Leur in gesprek.

Vervoer naar Etten-Leur

Alle mensen uit de gemeente Zundert die een pakket krijgen, zijn geïnformeerd door Surplus, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Mensen die geen vervoer hebben, krijgen dat aangeboden.”

De gemeente is in overleg met de Voedselbank over hoe het afgiftepunt in Zundert toch weer open zou kunnen.