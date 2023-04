Afgelopen vijf jaar meer aangiftes van winkeldiefstal in Zundert

Wandelen of fietsen langs en door de fruitboom­gaar­den die in bloei staan: fruitte­lers stellen hun boomgaar­den open

Limburg staat gekend om zijn bloesems, maar ook in de regio rond Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas zijn er prachtige boomgaarden die rond deze periode volop in bloei komen. VisitHoogstraten heeft in samenwerking met enkele lokale fruitboeren twee wandelingen en een fietstocht uitgestippeld. Zelfs picknicken in een boomgaard kan.