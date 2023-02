Afdelingen van Ferm zamelen 150 zakken blikjes in voor Thijs Brosens uit Meerle, de directeur van de blikkenfabriek: “Zijn verhaal raakt de gevoelige snaar”

Thijs Brosens startte in het najaar van 2021 met het pletten van blikjes. Hij was die beginnen verzamelen samen met zijn mama – die in augustus 2021 overleed – tijdens hun wandelingen. Thijs besloot daarna zelf om ze te gaan pletten en te verkopen aan een ijzerhandelaar. Het geld wilde hij geven aan goede doelen. Dat waren eerder al Canisha vzw (opleiding van honden voor blinden en slechtzienden) en De Slinger, een jeugdbeweging voor kinderen met een beperking waar Thijs ook lid van is. Een volgende goed doel is Stichting De Kleine Strijders uit Hoogstraten. Zij schenken speelgoedpakketten aan kinderen in twee ziekenhuis om hun verblijf wat aangenamer te maken.

Volledig scherm De verschillende afdelingen en diensten van Ferm zamelden maar liefst 150 grote zakken blikjes in voor Thijs Brosens. © RV

Het verhaal van Thijs ontroerde ook de organisatie Ferm. Onder het motto ‘Ferm ingeblikt’ verzamelden ze blikjes. “De actie was een groot succes en we hebben Thijs niet minder dan 150 volle zakken blikjes kunnen overhandigen”, zegt Karin Smout van Ferm. Dat gebeurde door de kinderen en begeleiders van Ferm Kinderopvang in Meerle. “Onze medewerkers en vrijwilligers hebben echt hun best gedaan. Zijn project is dan ook zo mooi. De mama van Thijs was een zeer actieve vrijwilliger bij Ferm, met een groot hart voor haar omgeving. Het project van Thijs, om blikjes te verzamelen voor projecten waarin kwetsbare kinderen centraal staan, raakt bij velen een gevoelige snaar. Sommige vrijwilligers deden al mee met Thijs en hun enthousiasme zette ook andere groepen in beweging, met meerdere laagdrempelige inzamelpunten als gevolg.”

Inzamelpunten

Toen deze krant het verhaal in oktober 2021 bracht, sloeg er overal in Vlaanderen wel ergens iemand aan het verzamelen van blikjes. Ook bij Ferm is het niet beperkt gebleven bij Hoogstraten. “We hebben een inzamelpunt in Hoogstraten bij Ferm Huishoudhulp, maar ook in ons regiokantoor in Geel. De verschillende diensten zorgden ook voor promo op hun digitale kanalen.” Maandag brengen de kinderen een bezoek aan Thijs om de blikjesfabriek echt aan het werk te zien.”

