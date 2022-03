Aardbeiteler lanceert witte aardbei tijdens start van nieuw seizoen Coöperatie Hoogstraten: “Een gril van Moeder Natuur”

Volledig scherm De witte aardbeien. © Toon Verheijen

De familie Herrijgers uit Meer (Hoogstraten) baat al vele jaren het gekende aardbeibedrijf Eirbissemhof in Meer uit. Vooral sinds zoon Sven mee in de zaak stapte, richten ze zich meer en meer op de ‘speciallekes’. Een van de nieuwste: de witte aardbei. “Om eerlijk te zijn, was het eigenlijk een beetje een toevalstreffer”, vertelt Guy. “We lopen dagelijks door onze serre en plots was daar een plant die alleen witte aardbeien gaf. Dat bracht ons op het idee om met die plant verder te gaan kweken en een nieuwe ‘lijn' te starten. Het is dus zeker geen mutatie, maar misschien eerder een gril van Moeder Natuur. Qua smaak verschillen ze niet veel van de klassieke rode, tenzij misschien een licht zurige toets, maar dan wel héél licht. Je moet ze wel op tijd plukken, want als je ze te lang laat hangen, worden ze rozig. De aardbeien zijn vooral in trek in Japan en Dubai. Ook Moskou was een goede klant. Speciaal voor die landen hebben we ook een bakje laten maken waarin ze netjes gepresenteerd worden. En trouwens nog een voordeel: van witte aardbeien krijg je geen allergische reactie.”

Volledig scherm De witte aardbeien en een reeks andere aardbeisoorten van teler Guy Herrijgers. © Toon Verheijen

Nog soorten

De witte aardbeien zijn niet de enige soorten. De familie Herrijgers heeft ook perzikenaardbeien, frambozenaardbeien, bosaardbeien en binnenkort zelfs een bananenaardbei. “En die laatste smaakt echt naar banaan”, knipoogt Guy. “Dikwijls gaat het om héél oude variëteiten die we ergens op de kop weten te tikken en waar we dan verder mee kweken. Die speciale soorten zijn wel arbeidsintensiever. Je moet ze allemaal met een schaartje knippen, want ze zijn heel fragiel. De ananasaardbei is wel een eigen creatie. We vinden het leuk om te doen. Niet in de breedte uitbreiden, maar in de diepte.”

Volledig scherm De Coöperatie Hoogstraten gaf woensdag het startschot voor het nieuwe seizoen en schonk de opbrengst van de verkoop van de eerste aardbeien aan een goed doel. © Toon Verheijen

Start seizoen

De Coöperatie Hoogstraten, waar 't Eirbissemhof bij is aangesloten, gaf gisteren het startschot voor het nieuwe seizoen. Traditioneel betekent dat de verkoop van de ‘eerste’ aardbeien. Groothandel Sebrechts uit Antwerpen telde er 4.000 euro voor neer en de Coöperatie verdubbelde dat bedrag tot 8.000 euro. “We kozen dit jaar als goede doel de Nadjmi Foundation”, zegt Jan Engelen. “De Antwerpse topdokter Nasser Nadjmi, bekend van de serie ‘Topdokters’, loopt marathons op Noord- en Zuidpool voor kinderen met een gespleten gehemelte. Zijn stichting zorgt ervoor dat kinderen met een schisis overal ter wereld geholpen kunnen worden. Wij waren onder de indruk van zijn doorzettingsvermogen. Onze telers weten wat het is om je elke dag 100% voor iets in te zetten.”

Volledig scherm Dit is het kartonnen bakje met een speciale QR-code. © Toon Verheijen

Coöperatie Hoogstraten heeft overigens een goed jaar achter de rug, met een omzet van 302 miljoen euro. De Coöperatie zet ook extra in op het verduurzamen. Zo komen er extra zonnepanelen, maar wordt er vooral nog meer ingezet op het kartonnen verpakkingsbakje en is het plastic volledig verbannen. Het bakje is honderd procent recyclebaar. Op elk bakje staat ook een QR-code met de link naar de teler. De website van de Coöperatie is volledig vernieuwd en er is een speciale consumentenwebsite gelanceerd waar je allerlei weetjes, recepten en andere zaken kan terugvinden.

Volledig scherm Teler Guy Herrijgers presenteert zijn witte aardbeien. © Toon Verheijen