Aardbeiencross blijft bij de elite, contract met drie jaar verlengd voor Telenet Superprestige: “Met dank aan onze vrijwilligers”

De Aardbeiencross werd vroeger onder meer georganiseerd op de terreinen van de Coöperatie Hoogstraten, maar verhuisde net voor corona naar de Kolonie in Merksplas. Dat de organisatie het contract heeft weten te verlengen, doet hen deugd. “We zijn fier dat we een van de acht wedstrijden zijn die meetellen voor de Telenet Superprestige", zegt voorzitter Marc Van Gestel. “We hebben de voorbije drie jaar een goede samenwerking gehad met Flanders Classics. Dat we dit kunnen verderzetten is vooral de verdienste voor onze vele vrijwilligers. Zij zetten zich elk jaar met enorm veel passie in.”

Toekomst

Nochtans waren het de voorbije jaren niet de gemakkelijkste. “Maar nu we weer naar de toekomst kunnen kijken, kunnen we het verleden achter ons laten. We kunnen nu echt naar de toekomst kijken. Met de Dirty Splasherrr gravelride en de jeugdinitiatie proberen we nog wat extra beleving te brengen in in onze eigen ‘Heilige week van de cross’. In 2023 mogen we dan ook nog eens het BK voor Nieuwelingen organiseren. We zijn klaar voor de toekomst.” Ook vanuit Flanders Classics krijgen de Hoogstraatse Spurters niets dan complimenten. “De Aardbeiencross past perfect in het plaatje van de Telenet Superprestige. Het is een unieke plaats en de organisatie is telkens top. Wij kijken al uit naar 19 november.”