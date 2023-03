Aanvalsleider Chraou neemt Halsteren op sleeptouw, Moerse Boys druipt met opgeheven hoofd af

voetbal eerste nationale Vindt het Hoogstra­ten van Frank Belmans tegen OHL opnieuw de weg naar doel?: “Het is momenteel echt behelpen voorin”

Na een teleurstellende één op zes zaterdag tegen Zebra Elites Charleroi (1-0) en woensdag tegen Young Reds Antwerp (0-0) wacht Hoogstraten nog altijd op een eerste zege tegen een belofteploeg. Benieuwd of de troepen van coach Frank Belmans daar dit weekend thuis tegen OH Leuven U23 verandering in kunnen brengen.