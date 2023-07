Aanvallende versterking deze week op komst voor NAC: ‘Eentje moet kunnen, denk ik’

Ravers moeten na 10 uur feesten afdruipen: “Goed overleg met organisa­tie maar we waren wel duidelijk: we wilden hier korte metten mee maken”

De illegale raveparty die vrijdagnacht even voor 1 uur startte op het militair domein Groot Schietveld in Brecht, was rond de middag afgelopen. De bevoegde instanties gingen in overleg met de organisatie en daarop werd besloten vanaf 11 uur iedereen weg te sturen. Rond de middag bleef nog een tiental personen hardnekkig volhouden, maar zij werden bestuurlijk aangehouden. “We zullen al het mogelijke doen om iedereen te identificeren.” In principe riskeert elke aanwezige een celstraf van een maand tot een jaar en een boete tot 1.000 euro. Had dit voorkomen kunnen worden?