36 appartementen en 5 woningen verrijzen op sites Bloemenboetiek en Hof ter Smisse: “Villa blijft staan en krijgt mooie groene parktuin”

HoogstratenBouwonderneming/projectontwikkelaar DEGO start in februari met het gloednieuwe bouwproject Bloemenhof op de sites van het voormalige Hof ter Smisse en de Bloemenboetiek . Er komen 36 appartementen en vijf woningen, een bovengrondse overdekte fietsenstalling en een ondergrondse parking. “We zijn trots dat we zo’n project in onze eigen stad kunnen realiseren”, vertelt Willem De Gruyter van DEGO.

De Bloemenboetiek en Hof ter Smisse zijn/waren twee begrippen in Hoogstraten, maar beide zaken stopten een tijd geleden al hun activiteiten aan de Vrijheid. Willem De Gruyter kocht beide sites op en wil er nu een kwaliteitsvol woonproject realiseren. De omgevingsvergunning is sinds woensdag uitvoerbaar zodat de sloop- en bouwwerken in februari kunnen starten. “We bouwen in totaal 36 appartementen en vijf woningen”, zegt Willem De Gruyter. “De woningen vormen één blok en hebben elk een tuin en boven die woningen komt één groot appartement. De andere appartementen worden verdeeld over twee andere residenties op de site. Van de nieuwe appartementen zijn er vier penthouses.

De woningen krijgen elk een eigen afgesloten tuintje en de appartementen – variërend tussen een, twee of drie slaapkamers – zullen elk een eigen terras hebben. Het terras van het penthouse boven de woningen wordt zo gecreëerd dat er geen inkijk mogelijk is in de tuinen van de woningen. “Het hele project krijgt ook een mooi aangelegde parktuin met hier en daar wat zitbanken en een speelpleintje voor kinderen. Er loopt ook een nieuwe trage weg door. Het pand naast Hof ter Smisse blijft behouden, maar het gelijkvloers wordt omgebouwd tot overdekte fietsenstalling. De drie nieuwe residenties worden volledig onderkelderd voor parking en bergingen. We voorzien ook ondergrondse afvalcontainers.”

Volledig scherm Het project Bloemenhof komt op de sites van Bloemenboetiek en Hof ter Smisse in het centrum van Hoogstraten. © DEGO

DEGO gaat de woningen en appartementen zelf verkopen. De prijzen voor de woningen liggen tussen de 420.000 en 441.000 euro en die voor de appartementen — met een grootte tussen 68 en 200 vierkante meter — van 242.000 tot 925.000 euro. Het gaat om de penthouses die in de hogere prijscategorie zitten. “Het belangrijkste is dat eens de kopers getekend hebben, de prijs ook vast blijft”, zegt Willem De Gruyter. “Ongeacht de stijgende prijzen voor de bouwmaterialen. We voorzien het project van de modernste technieken zoals koeling en verwarming via geothermie en zonnepanelen waardoor we een energiepeil halen van 20. De afbraak van de bestaande gebouwen — met uitzondering van de villa — start in februari. De oplevering van het hele project is voorzien in de zomer of het najaar van 2025.”

DEGO gaat voor het project ook samenwerken met alleen maar onderaannemers uit de streek. “We vinden het belangrijk om met lokale aannemers te werken”, zegt De Gruyter. “We zijn zelf ook best trots dat we als Hoogstraats bedrijf dit project in het centrum kunnen realiseren.”

Voor meer info kan u de website www.dego.be bezoeken.

