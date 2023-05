350 jerrycans met vermoedelijk drugsafval gevonden door krantenbezorger in Achtmaal: ‘Grootste vondst van het jaar’

De nieuwe deelwagens aan gemeente­huis zijn klaar om gebruikt te worden: “Heel eenvoudig systeem”

De nieuwe elektrische deelwagens zijn aangekomen in Wuustwezel en zijn klaar voor gebruik. Je kan kiezen uit een klein stadsautootje of een grotere bestelwagen. De auto’s hebben een vaste parkeerplaats met laadpaal aan het gemeentehuis. De reservatie en registratie van de ritten verlopen via de Share Mobility app.