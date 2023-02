25 wagens rijden door Rijsbergen, opvallend veel met een variant op het motto ‘We houwe ’t niet mir’

Huzaren­stuk­je van N-VA in Rijkevor­sel want ze bezochten alle huisnum­mers in de gemeente: “Zo kan je echt luisteren naar de mensen”

Meerderheidspartij N-VA in Rijkevorsel heeft toch een klein huzarenstukje geleverd. De voorbije tien maanden belden ze aan alle 5.000 huisnummers in Rijkevorsel aan om te luisteren naar wat er leeft. “Niet iedereen was uiteraard thuis, maar de meesten wel en we hebben zo toch écht kunnen voelen wat er leeft”, zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA).