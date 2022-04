150 motorrijders zorgen voor machtig eerbetoon aan Dominique De Pryck (44): “Een afscheid zoals hij het gewild zou hebben”

Dominique De Pryck overleed op 6 april, nadat hij enkele dagen daarvoor naar het ziekenhuis was gegaan. Hij voelde zich niet goed en ze dachten aan een galsteen, maar in werkelijkheid bleek het een uitgezaaide kanker te zijn. Toen hij vorige week vanuit Hoogstraten met de begrafeniswagen naar Wechelderzande werd gereden om nog enkele dagen bij zijn vrouw te liggen, zorgden zijn ‘broeders’ van Trailer Trash Travellers MC uit Breda al voor een machtig eerbetoon. Dinsdag was dat niet anders voor de uitvaartplechtigheid in feestzaal Le Cirq. Meer dan 150 clubleden, zelfs vanuit afdelingen uit héél Nederland, vergezelden de begrafeniswagen naar de feestzaal. Ook heel wat bevriende clubs kwamen naar Hoogstraten afgezakt voor een laatste eerbetoon. Op de Vrijheid vormden ze plots een erehaag en wanneer de wagen passeerde gaven alle motards wat extra gas. Honderden mensen aanschouwden het spektakel.

Volledig scherm Honderden mensen woonden dinsdag het afscheid bij van Dominique De Pryck. Meer dan 150 motors vormden een erehaag. © Toon Verheijen

Opperviking

Stoere mannen, maar een peperkoekenhart. Dat bleek ook nog maar eens toen enkele leden van zijn motorclub de zwarte zware kist uit de wagen haalden om de feestzaal in te dragen. Het werd uiteindelijk een afscheid zoals blijkbaar Dominique het zelf zou gewild hebben. Mooie waarden van zijn schoonzus en zijn broeders van de motorclub. “Je was uniek Dominique. In alles. Een echte vent, een vriend, een vader, een kameraad. Trailer Trash was je hart en ziel.” Forever Trailer Trash Forever scandeerden zijn motorbroeders in de zaal. Al was er zeker ook ruimte voor een glimlach. Zoals zijn vrienden van caféploeg De Vikings waarvan hij de ‘Opperviking’ was. “We hebben niets dan warme herinneringen aan je vriend. Toen we de voorbije dagen samenkwamen, lagen een lach en een traan enorm dicht bij elkaar. Maar het waren warme herinneringen. We zullen het moment nooit vergeten dat de broers De Pryck besloten te gaan zingen en ze zichzelf Spitfire noemden.” Waarop De Vikings op de tonen van een liedje van de Spilzakken een dansje maakten rond de kist.

Indringer

Dominique was goed tien jaar samen met Ann Lenaerts en ze trouwden nog enkele dagen voor het overlijden van Dominique in het ziekenhuis. Hij die nooit kinderen wilde, kreeg er toen plots drie kinderen bij. Hun woorden toverden ook weer een glimlach op gezichten toen ze vertelden dat ze hem in het begin als een ‘indringer’ zagen, maar dat hij uiteindelijk hun harten wist te veroveren. “Je hebt jezelf onmisbaar gemaakt. Bedankt om van elke uitstap iets onvergetelijks te maken. Bedankt om van een banale dag een leuke dag te maken. Bedankt om mama gelukkig te maken.” Zijn vrouw Ann had het moeilijk. “We hadden elkaar gevonden. We hadden alles wat we moesten hebben. Je was een geweldige man, een papa voor mijn kinderen. Ergens hoop ik dat mijn kinderen ook ooit hun Dominique tegenkomen”

Spitfire

Waarop broer Olivier de plechtigheid ging afsluiten en het eigenlijk ronduit hilarisch werd bij momenten. Grappige anekdotes over vroeger, hilarische filmpjes die ze vroeger opnamen met enkele vrienden, het verhaal over het ontstaan van Spitfire. “Toen hij het me vertelde zat ik de wenen als een klein kind, maar hij zei me zelf dat hij er vrede mee had”, vertelde zijn broer Olivier. “Hij is samen met zijn vrouw Ann hand in hand in slaap gevallen. Het is onwezenlijk." Maar het werd ook emotioneel toen Olivier zijn zwarte band in een zware gevechtssporttak in de kist van zijn broer stak. En zeker toen werd afgesloten met een ‘optreden' van Spitfire. “We hebben het volgehouden van 1994 tot 2002 om daarna elk jaar écht het allerlaatste optreden te geven. Wel broer, dit is echt de allerlaatste keer. Nog een keer Warrior of the North.”

