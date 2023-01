Zoon (14) blijft in kunstmatige coma na CO-drama in Hooglede, verslagenheid groot

Roeselare/HoogledeNa het CO-drama bij een gezin in Hooglede zaterdag, blijft de 14-jarige zoon op zondag nog altijd in een kunstmatige coma. In de Hoogleedse en Roeselaarse regio sloeg het nieuws van de dood van vader Marnick Sioen (44) en zijn oudste zoon Aaron (16) in als een bom. “Er heerst in de hele club algemene verslagenheid”, verwoordt voorzitter van de Hoogleedse jiu jitsuclub Shudokou Steven Swaenepoel het gevoel.