Zonnebloem zwaait juf Machteld uit: “Die cabrio hebben we toch maar achterwege gelaten”

In een lange, luidruchtige stoet werd ze stapvoets richting school begeleid door de kinderen, waar ze in de turnzaal getrakteerd werd op optredens van de kinderen. De viering had wat vertraging, want eigenlijk is Machteld Vermeulen al sinds 1 februari op pensioen. “Omdat ze net een operatie achter had en door de coronamaatregelen van toen hadden we nog geen afscheidsfeest kunnen geven”, legt zorgcoördinator Lies uit. “Dat maken we nu goed, al hebben we de cabrio achterwege moeten laten door de sneeuw.”