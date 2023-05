Zomerbar Dominiek Savio verhuist naar tuin van voormalige Lysterbesse

‘t Elsenhof wordt groene ontmoe­tings­plek, paviljoen legt link met verdwenen histori­sche hoeve

Ruim twee jaar na de gecontesteerde sloop van de 17e eeuwse hoeve ‘t Elsenhof, is de toekomst van de site langs de Kardinaal Cardijnlaan in Roeselare bekend. Tegen de lente van 2024 wordt die omgeturnd tot een plek voor de buurt waar plaats is voor zachte recreatie, spel en ontmoeting in een groen kader. “Zowel het deel waar vroeger de hoeve lag, als waar nu het speelpleintje staat worden onder handen genomen”, zegt schepen Michèle Hostekint (Vooruit) die ons aan de hand van het ontwerp een blik in de toekomst biedt.