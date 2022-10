Zestigjarigen van Hooglede verzamelen voor reünie

“De eerste reünie dateert van toen we 35 jaar waren, dus is dit ondertussen al de zesde editie”, weet Rik Vanwildemeersch. “Het uitgangsjaar 1973-1974 van de jongensschool en van de meisjesschool in Hooglede werd opgeroepen om aanwezig te zijn. Speciaal voor deze bijeenkomst nodigden we ook enkele leerkrachten uit die actief waren in die periode.” De groep werd onthaald in het gemeentehuis door schepen Dimitri Carpentier (Allen 8830) en toekomstig burgemeester Frederik Demeyere (CD&V), waarop naar restaurant Molendries getrokken werd voor een maaltijd.