Zesde editie van 1.000-soortendag strijkt neer in Hooglede en Staden

Ardooie/Izegem Vier ecologi­sche tuinen zetten poort open

Dit weekend organiseert Velt, de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, de Velt-ecotuindagen. Meer dan 200 tuineigenaars in Vlaanderen en Nederland stellen hun ecologische tuin open voor het publiek. Bezoekers kunnen zo inspiratie opdoen om hun tuin ecologisch(er) in te richten. Alle tuinen zijn gratis te bezoeken. In Ardooie stellen drie tuineigenaars hun groene oase open, in Izegem eentje. In Ardooie kan je zondag langs de Scharestraat 4 terecht bij Sier- en Moestuin Rond ‘t Creatief Nest, een traditionele tuin die geleidelijk wordt omgeschakeld tot natuurlijke sier- en moestuin. Langs de Sint-Maartensveldstraat 8 kan je de Houtmeerschen ontdekken, een voormalig varkensbedrijf waar ingezet wordt op herstel en ontwikkeling van ecosystemen, en langs de Oosthoekstraat 11 zet bioboerderij ’t Oostgoed de deuren open. In Izegem kan je langs de Ardooisestraat 161/1 een kijkje nemen bij Ecogardens, een jonge tuin in een vroegere weide. Meer weten? Neem dan een kijkje op https://velt.nu/ecotuindagen.

3 juni