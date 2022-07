‘Wuk? Nog nooit Ooglé bezocht? Iere, een djoef ip je muile’: Hooglede schakelt Delfine Persoon in voor ludieke promofilmpjes

Uithangbord

“We zijn heel wat nieuwigheden rijker waar we best trots op mogen zijn”, zegt schepen van Toerisme Frederik Sap (Allen 8830). “Toen Kristof Devriendt (die zich behalve over Sport sinds kort ook over Toerisme ontfermt binnen infopunt Trimard - red.) met het idee kwam om promofilmpjes met Delfine Persoon in te blikken waren we meteen enthousiast. Per slot van rekening kent iedereen Delfine. Ze is een heel mooi uithangbord voor onze gemeente. Daardoor zullen de filmpjes wellicht ook meer mensen bereiken. En die zijn uiteraard allemaal welkom om Hooglede te komen bezoeken.”