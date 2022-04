WTC De IJzerzonen start nieuw seizoen in nieuwe truitjes

Koolskamp Femma Koolskamp gooit de handdoek en schenkt clubkas aan chiro Edelweiss en Sint-Maartens­huis

Het doek is gevallen over Femma Koolskamp. Het ledenaantal was het afgelopen jaar geslonken tot amper 38 vrouwen. Volgens het voormalig bestuur was corona een bepalende factor. Bj het opdoeken van de vereniging was er nog een mooi bedrag in kas over. Het voormalige bestuur gaat daarom alle leden hun laatste jaarbijdrage terugbetalen. Ook kregen ze een afscheidsetentje en een geschenkbon. Het resterende bedrag werd verdeeld over chiro Edelweiss en het Sint-Maartenshuis.

4 april