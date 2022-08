WOT-Classic met passage door Kortemarkse kleiputten

Uitvalsbasis van dienst is terug de gemeenteschool van Hooglede. Opnieuw wordt er voor een tweedaagse formule gekozen, al vertrekken de ritten dit keer in een andere richting. “Fietsers krijgen opnieuw de keuze tussen drie afstanden voor de cyclotourtochten, twee voor de MTB en een afstand voor de familiefietstocht", zegt Benoït Slaets van de WOTjes. “Uniek dit jaar is dat we toestemming hebben gekregen van Wienerberger om in de kleiput in Kortemark te rijden voor de MTB-rit. Geen enkele andere MTB-tocht heeft daar in de laatste 15 jaar toestemming voor gekregen.” Inschrijven kan op zaterdag en zondag in de gemeenteschool vanaf 7 uur. Meer info op de Facebookpagina van de WOT Classic.