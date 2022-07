Woonzorgcentrum Ter Linde krijgt smiley voor voedselveiligheid

Roeselare Kaarters­club Met de Muil viert z’n kampioenen

Kaartersclub Met de Muil, met thuishaven in café Den Arend, kwam bijeen in restaurant in restaurant orchidee om hun kampioenen te vieren. Marc Cannaert werd gehuldigd als kampioen, terwijl Francine Deprez bij de dames de titel wist te pakken. De rode lantaarn was tenslotte weggelegd voor Felix Delaey.

20 juli