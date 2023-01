Woningprijzen in Hooglede met meer dan 30 procent gestegen sinds 2021: “Nog voor de paal de grond in gaat, is het huis al verkocht”

Lichtervelde Feest­zaal-trai­teur de Turfhauwe te koop na 31 jaar: “Stuur me terug naar 1992 en ik zou het direct opnieuw doen”

Het einde van feestzaal-traiteur de Turfhauwe is in zicht. Bezieler Dominique Vancouillie (63) zette het gebouw in de Kasteelstraat een tijdje terug te koop en de activiteiten staan er tegenwoordig op een laag pitje. Voor Dominique is het het einde van een tijdperk, al blikt hij tevreden terug op zijn levenswerk. “Het optreden van Willy Sommers op mijn 50ste verjaardag was een absoluut hoogtepunt. Er stond hier duizend man in de wei.”

