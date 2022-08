Wielertoeristenwedstrijd Gits Koerse krijgt extra passage over de Gitsberg: “Hopen terug op één groot volksfeest”

“Na corona maakten we een comeback van jewelste en dit wordt het jaar van de bevestiging”, verwoordt Kenny Desnyder van het Gits Cycling Team het. “We willen er terug één groot volksfeest van maken. Om de koers nog wat spannender te maken voor het publiek komt er extra ronde bij, waardoor de lengte in totaal 50 kilometer bedraagt en de renners acht keer over de Gitsberg zullen rijden. Het startschot van Gits Koerse wordt daarom ook een kwartiertje vroeger gegeven, om 18.45 uur. Ook de eerste ronde achter de wagen laten we dit keer weg. Nog nieuw is dat we in de derde ronde voor een tussensprintje zorgen, waarbij de eerste renner die de top van de Gitsberg bereikt een prijs krijgt. De hoofdprijs voor de eindwinnaar blijft uiteraard een trofee gemaakt met een authentieke kassei van de Gitsberg. De winnaar kan ook rekenen op een wielertruitje met de tekst winnaar van Gits Koerse 2022.”