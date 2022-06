Wielerminnend trio in laatste rechte lijn naar boekvoorstelling ‘Oden aan Wielergoden’: “Zaal is bijna uitverkocht”

Roeselare Dealer stations­buurt riskeert 18 maanden cel

Een 33-jarige man uit Roeselare riskeert 18 maanden cel voor de verkoop van drugs in de stationsbuurt van Roeselare. In 1018 werd hij al eens veroordeeld voor drugsfeiten. Zelf ontkent hij een dealer te zijn. “Hij is wel degelijk een dealer, al de rest is zever in pakskes”, zei het Openbaar Ministerie dat de man duidelijk niet gelooft.

8 juni