Wie stortte puin op bouwgrond nieuwe bokshal van Delfine Persoon? “Dit is enorm frustrerend”

GitsOp de bouwgrond voor de bokshal van Delfine Persoon in Gits hebben onbekenden een hele hoop puinafval gestort. Het terrein was reeds schoongemaakt, maar nu moet alles dus opnieuw opgeruimd worden. “Dit is enorm frusterend. We hopen dan ook dat iemand iets gezien heeft. Wie meer info heeft, mag ons zeker iets laten weten.”

Het bouwafval op de plaats waar na de zomer de nieuwe bokshal van Delfine Persoon gebouwd wordt.

Na onderzoekspistes in enkele gemeentes beslisten bokster Delfine Persoon en haar trainer Filiep Tampere vorig jaar om hun nieuwe bokshal toch in Gits te bouwen. Ze hadden daarvoor een perceel van een oude boerderij in de Bollestraat in haar thuisgemeente op het oog. Die boerderij is ondertussen helemaal gesloopt en het puin is afgevoerd. Alles lag klaar om in september met de bouw te kunnen beginnen, tot onbekenden de voorbije week een hele hoop bouwafval op het terrein storten.

Wellicht kraan nodig

“Wanneer het precies gebeurde weten we niet, want we komen niet elke dag op het terrein langs”, zegt Delfine. “Het is wel enorm frustrerend. We hadden net heel wat tijd en geld aan het opruimen van ons bouwafval gespendeerd en nu mogen we van nul af aan herbeginnen. Het gaat ook om grote, dikke brokken die niet makkelijk op te ruimen of verpulveren te zijn. We gaan wellicht een kraan of ander groot materiaal nodig hebben om dit weg te krijgen en dat brengt natuurlijk extra onvoorziene kosten met zich mee. Dit getuigt van geen respect.”

Persconferentie van Delfine Persoon.

Oproep naar getuigen

Delfine lanceert een oproep naar wie iets gezien zou hebben. “Wie iets gezien heeft, mag dit zeker laten weten via delfinepersoon@gmail.com. We hopen dat een getuige ons aan wat nuttige info kan helpen, in de hoop dat we de kosten op de dader kunnen verhalen. Ik ga eerstdaags ook een bord plaatsen dat dit privéterrein is, want afval trekt afval aan en ik zou niet willen dat er meer bij komt. We zouden graag na de zomer met de bouw van de nieuwe bokshal beginnen, maar deze tegenslag betekent natuurlijk dat we de komende weken nog een tandje bij moeten steken.”

De nieuwe bokshal in Gits zal 1.000 m² groot zijn, met een hal met genoeg plaats voor vier boskringen een cafetaria op de bovenverdieping.