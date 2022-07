West-Vlaamse zusjes Taylor (16) en Gibsy (12) kronen zich tot beste katapultschietsters van Europa: “Geweldig dat onze mama ook nog een brons behaalt”

Taylor is een natuurtalent met de katapult, maar toch was het ook voor haar bang afwachten of ze de concurrentie de baas zou kunnen. “Vooral een Spaanse vrouw bleek een geduchte tegenstander”, vertelt ze. “Ik had enkele jaren geleden wel al eens de Europese titel bij de jeugd behaald en mocht in principe ook daar mee strijden voor de titel, maar omdat mijn niveau zo gegroeid is, vond ik het eerlijker om mijn kans te wagen bij de volwassenen”, zegt ze.