Werkstraf voor man die invaliditeitsuitkering combineerde met zwartwerk

HoogledeEen 40-jarige man uit Hooglede is na verzet veroordeeld tot 80 uur werkstraf voor uitkeringsfraude. B.D. werkte in het zwart, maar streek tegelijk liefst 45.000 euro invaliditeitsuitkering op. Bij verstek had de beklaagde in eerste instantie een jaar effectieve celstraf gekregen.

De politiezone Riho startte een onderzoek naar aanleiding van uitspraken die B.D. tijdens een verhoor had gedaan. In een verhoor over twee zaken van oplichting verklaarde de beklaagde dat hij van november 2018 tot september 2019 in het zwart werken had uitgevoerd. D. werkte naar eigen zeggen enkele uren per week, terwijl hij al arbeidsongeschikt was sinds augustus 2014.

Het onderzoek wees uit dat de Hoogledenaar nooit aan de adviserend arts had gevraagd of hij opnieuw aan de slag kon gaan. Bovendien had hij zelfs een tijdje via sociale media zijn diensten aangeboden. Volgens het arbeidsauditoraat ontving de beklaagde van december 2018 tot eind 2020 dus onterecht 45.000 euro invaliditeitsuitkering.

Op 12 november 2021 werd B.D. bij verstek veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf. De rechter hield onder andere rekening met het gevulde strafblad van de beklaagde. Naast zeven verkeersinbreuken werd hij al veroordeeld voor diefstallen, oplichting, informaticabedrog en het vervalsen van aandelen.

De beklaagde tekende verzet aan tegen zijn veroordeling, waardoor hij een nieuw proces kreeg. De verdediging vroeg de vrijspraak, omdat iemand onmogelijk twee keer voor dezelfde feiten veroordeeld kan worden. De rechter oordeelde echter dat de uitkeringsfraude niets te maken heeft met de oplichting waar hij aanvankelijk over werd verhoord en uiteindelijk in Kortrijk voor werd veroordeeld. In dat dossier had D. zich laten betalen voor prestaties die hij niet of onvolledig had geleverd.

Ondergeschikt werd wel met succes aangestuurd op een werkstraf. Als D. die werkstraf niet of onvolledig uitvoert, hangt hem alsnog acht maanden cel boven het hoofd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.