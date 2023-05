Werken in Gits gaan straks nieuwe fase in

Patrick Vandoorne, vader van Stoffel, exposeert tijdens en langs parcours Grand Prix van Monaco: “Ik mag ook op audiëntie bij prins Albert”

Rumbeeks kunstenaar Patrick Vandoorne (71), vader van racepiloot Stoffel, heeft een wel heel bijzondere expositie beet. Tijdens de Formule 1 Grand Prix van Monaco toont hij in een prestigieus hotel langs het parcours zijn toepasselijke helmen en paarden in porselein en keramiek. Enkele dagen voordien is hij bovendien uitgenodigd in het paleis voor een ontmoeting met prins Albert II. “Ik wil hem één van mijn kunstwerken schenken”, aldus Patrick die ons een droom verklapt waarvoor de prinselijke goedkeuring essentieel is.