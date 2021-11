Wéér zware klap op berucht kruispunt: paaltje boort zich door voorruit van wagen

Roeselare H. Hartkerk inzamel­punt voor actie ‘Troost voor Trooz’

Bedevaarten Bisdom Brugge blijft zich via de actie ‘Troost voor trooz’ inzetten voor de inwoners van het Waalse Trooz die afgelopen zomer getroffen werden door noodweer. Ze zamelen nog steeds speelgoed, bewaarbare voeding, keukengerief, borden, glazen, bestek, handdoeken, lakens en dekens, verzorgingsproducten, onderhoudsproducten, kledij, microgolfovens, koffiezetapparaten en kooksetjes op campinggas in. De bedoeling is om tijdens de winter alle ingezamelde producten te verdelen onder de bewoners van de streek via een gratis markt. Wil jij een bijdrage leveren? Nog tot 12 december kan je bruikbare spullen binnenbrengen in de H. Hartkerk of in de garage van de pastorie op het kerkplein.

23 november