WEER. Vanochtend kans op redelijk helder weer in Hooglede

Schone Schaapjes stevent af op topeditie: “Opluchting dat wolf Staden gepasseerd lijkt, maar we blijven waakzaam”

De zestiende editie van Schone Schaapjes in Staden wordt een topeditie. Dankzij het mooie weer vonden duizenden bezoekers vlot hun weg richting de familiebeurs op het domein van vakantiehoeve Open Huis in de Ieperstraat. Dat de Westhoekwolf Staden intussen gepasseerd lijkt is bovendien een opluchting voor bezieler Koen Maertens. Al blijft hij wel op z’n hoede.