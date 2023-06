WEER. Vanochtend kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Hooglede

Slagerij Soenen in Sleihage sluit na 75 jaar en drie generaties de deuren: “Soms werd wel 50 kilo vette darmen in één keer klaarge­maakt”

Slagerij Soenen houdt er eind volgende maand mee op. Niets minder dan het einde van een tijdperk, want de slagerij aan het rondpunt in Sleihage bestaat al 75 jaar. Liefst drie generaties stonden er achter de toonbank, maar voor Kristof Soenen (50) en Tineke Desloover (51) is de tijd gekomen om de schort aan de haak te hangen. We gingen met het slagerskoppel praten.