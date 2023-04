WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Hooglede

Vrijwilli­gers gezocht die als Onderwijs­am­bas­sa­deur aan de slag willen

FMDO, de Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties, is op zoek naar Roeselarenaars die het lokale team van vrijwillige Onderwijsambassadeurs willen versterken. Heb je interesse in onderwijs en opvoeding? Spreek je een andere (moeder)taal dan het Nederlands? Begrijp je al wat Nederlands? Wil je graag het gratis vormingstraject over schoolthema’s volgen En kun je niet wachten om andere ouders met migratieachtergrond te helpen informeren over het Vlaamse (en Roeselaarse) schoolsysteem? Dan ben jij misschien wel de geschikte persoon. FMDO zoekt specifiek mensen die Oekraïens, Arabisch, Pools, Roemeens, Pasjtoe, Somalisch, Spaans, Russisch, Dari, Pashto of Tigrinya spreken. Geïnteresseerd? Meld je dan aan via emma@fmdo.be of naar 0478 16 78 27.