WEER. Stralend zonnig weer in Hooglede vandaag

Outdoor expo zet rijke geschiede­nis van het Arsenaal in de verf

2023 staat synoniem met een tweevoudig jubileum aan het Roeselaarse Polenplein. KOERS. Museum van de Wielersport is 25 jaar jong. Maar ook het museumgebouw, in de volksmond gekend als ‘het Arsenaal’, mag gevierd worden. Het gebouw werd in 1903 officieel ingehuldigd en functioneerde de voorbije 120 jaar onder meer als brandweerkazerne, stadsjongensschool, concertzaal,... Deze zomer wordt de boeiende geschiedenis van het Arsenaal in de kijker gezet via een outdoor expo in de museumtuin van KOERS en KOERSkaffee. De expo is de klok rond gratis te bezoeken en dit tot en met 10 september.