WEER. Kans op helder weer in Hooglede vanochtend

Wijnver­koop moet scholen­band tussen Roeselare en Dogbo financieel ondersteu­nen

Al sinds 2019 bestaat er een scholenband tussen enkele Roeselaarse basisscholen en scholen in Dogbo, de partnerstad van de Rodenbachstad in het West-Afrikaanse Benin. Het V.V.O.B – Education for development, vroeger gekend als de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand, schroefde recent echter de subsidies hiervoor stevig terug. “We laten evenwel het hoofd niet hangen”, zeggen Elly Verbeure en Jolien Vandevelde van basisschool De Plataan en Isabelle Demeester en Charlotte Vermander van de Spanjeschool. “We willen dat het DOGBO-scholenproject, waar we reeds vier jaar intens mee bezig zijn, blijft leven.” Daarom zetten ze nu, in samenwerking met Oxfam Wereldwinkel, een wijnverkoop op poten. Die moet helpen bij het financieren van meer werk- en leermiddelen om in Dogbo aan de slag te gaan. De juffen verkopen Koopmanskloof Chardonnay (wit), Pinotage Rosé en Shiraz (rood) voor 10 euro per fles en zes flessen (combineren mag) voor 55 euro. Bestellen kan tot 20 juni via het rekeningnummer BE31 4675 0438 7155 – welke wijn + naam + waar afhalen. je bestellen afhalen kan op dinsdag 29 12 tussen 16 en 18 uur in de Spanjeschool aan de Vierwegstraat of De Plataan langs de Meersstraat.