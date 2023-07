WEER. Kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Hooglede vanochtend

Uitgestel­de bouw nieuw ontmoe­tings­cen­trum Zonneheem wordt terug opgestart, oud gemeente­huis wordt STAP-filiaal

De bouwplannen voor het nieuwe ontmoetingcentrum in Oostnieuwkerke worden terug opgestart. In de nasleep van de financiële crisis had het gemeentebestuur die in de koelkast gestopt, maar nu wordt de draad weer opgepikt. Nog nieuw is dat het oude gemeentehuis van Oostnieuwkerke, in tegenstelling tot eerder bericht, niet verkocht zal worden.