WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hooglede vandaag

Geld opnemen kan nu ook op De Munt

Voortaan kan je ook geld afhalen op De Munt waar Batopin een geldautomaat installeerde in de inkomhal van ARhus. Deze kwam er na onderhandelingen van het stadsbestuur. Eerder besliste Batopin om de bankautomaten van de bankinstellingen KBC, ING, BNP Parisbas Fortis en Belfius te concentreren in het stationsgebouw, een locatie die op veel kritiek kon rekenen. Ondertussen opende er trouwens ook een Batopin-vestiging langs de Sint Petrus- en Paulusstraat 24 in Rumbeke. Terwijl je op De Munt enkel kan pinnen, kan je in Rumbeke zowel geld opnemen als storten. Een overzicht van alle bankautomaten is te vinden op www.roeselare.be.