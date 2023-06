WEER. Bewolkt weer in Hooglede vanochtend

Nieuw fietspad langs Korte­markstraat in Ichtegem officieel ingereden

Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Ichtegem huldigden maandagmorgen een nieuw fietspad in langs de Kortemarkstraat in Ichtegem. Fietsers kunnen zich voortaan veilig en comfortabel verplaatsen tussen de twee gemeenten. In een latere fase wordt de weg ook vanaf het gehucht De Reiger tot in de kern van Ichtegem aangepakt.