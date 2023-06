WEER. Bewolking in Hooglede vanochtend

Livios Zijn containers dé oplossing voor je nieuwbouw? "Je komt op ca. 1.450 euro per m² uit: een heel stuk minder dan wanneer je klassiek bouwt”

Kriebelt het om een eigen woning te zetten? Maar kost klassiek bouwen jou te veel of duurt het te lang? Dan overwoog je misschien al eens containerbouw. Bouwsite Livios klopte aan bij één van de marktspelers in dat segment: Addhome group. Wat zijn de mogelijkheden vandaag? En geniet je wel van voldoende comfort, als je voor containerbouw kiest? We beantwoorden de vaakst gestelde vragen omtrent dit topic hieronder.